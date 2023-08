Chimie et Notre-Dame de Paris

Ce volume fait le point des travaux scientifiques du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la fin de l'année 2021. Peu d'événements ont suscité autant d'émotions que ce grand chantier consécutif à l'incendie du 15 avril 2019. Les questions à examiner vont alors de la caractérisation des dommages exercés par l'incendie sur l'environnement parisien (pollution des rues et des écoles due aux rejets du plomb des toitures) aux diagnostics des dommages aux matériaux, à la sélection des meilleures techniques à employer pour les différents chantiers. Les bois des charpentes, la corrosion des maçonneries, l'état les statues en cuivre de la flèche, les dépôts sur les vitraux des chapelles et les peintures ... ont alors été soigneusement étudiés. Toutes ces études ont été confiées aux meilleurs spécialistes ; elles les ont amenés à adapter et à perfectionner leurs techniques qu'ils exposent ici de manière accessible au grand public. Les architectes et les historiens, qui peuvent confirmer là les hypothèses sur la construction gothique au Moyen Age, sont aussi présents sur tous les aspects ; il leur revient de comprendre les interactions des matériaux incendiés les uns sur les autres et d'en tirer des conclusions générales sur la restauration et la conservation des objets du patrimoine.