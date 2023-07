Les enquêtes de Rachel Toury Tome : Double meurtre dans les beaux quartiers

Un couple est retrouvé assassiné à son domicile dans le quartier huppé de Montréal. La nouvelle provoque la stupeur du voisinage. Et si cet homme et cette femme sans histoire étaient loin d'être ce qu'ils semblaient être ? Une enquête mouvementée de Rachel Toury. Double meurtre dans les beaux quartiers est suivi de deux autres enquêtes de Rachel Toury, L'assassin de la gare, et L'assassinat d'un prêtre.