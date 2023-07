Le livre d'Hénoch (Hénoch l'éthiopien). L'apocryphe interdit (traduction originale et texte intégral)

Recueil de textes parmi les plus anciens de la Bible, considéré apocryphe et interdit par l'Eglise chrétienne, Le Livre d'Hénoch est un des écrits les plus mystérieux et peut-être le plus étonnant. Attribués par la tradition à Hénoch, défini comme arrière-grand-père de Noé et donc 7e Patriarche, ces écrits sont aussi nommés "Livre d'Hénoch l'Ethiopien" ou encore "Hénoch 1" . Le Livre d'Hénoch expose les origines des démons et des géants, la chute des anges, leur accouplement avec les humains, la raison du Déluge , ainsi que moult éléments qui ont certainement valu que l'Eglise l'interdise dès le IVe siècle. Aujourd'hui, seule l'Eglise éthiopienne le considère comme canonique. Texte intégral, traduction de Jacques-Paul Migne (1856), complété par une introduction.