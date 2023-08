Bulles marines et cases maritimes

Depuis une quinzaine d'années, l'histoire maritime et l'histoire de la bande dessinée sont en plein renouvellement. A la croisée de ces deux domaines, cet ouvrage apporte une contribution importante aux manières de lire la littérature graphique et d'explorer de nouveaux territoires marins. Trois entrées ont été retenues pour mener à bien cette enquête. La première sonde l'imaginaire de la mer, de la fiction subaquatique au phare, des eaux des pôles aux espaces aquatiques reliant l'Europe et l'Afrique, l'Asie et le continent américain. La deuxième s'attache aux "enclaves", les comptoirs comme l'insularité : l'île au trésor, les îlots et atolls de l'océan Indien ou les territoires insulaires taïwanais. La troisième et dernière partie s'intéresse à la mer considérée comme une contrée historique, aussi bien dans les albums relatant les aventures d'Astérix que dans ceux de Buck Dany ou de Théodore Poussin, tout en faisant une place à des personnages moins connus. L'analyse s'inscrit dans une perspective pluridisciplinaire. Elle présente un corpus varié et souligne que désormais toutes les fictions s'appuient sur une documentation solide, maîtrisée mais pas étouffante, et contribuent à la transformation des imaginaires. Bulles marines est le premier ouvrage traitant de la mer et des océans dans la bande dessinée.