Pensées pour moi-même

"Regarde au-dedans de toi ; c'est au-dedans qu'est la source du bien, laquelle peut s'épancher à jamais, si tu sais à jamais la creuser et l'approfondir". Ainsi s'exprime Marc-Aurèle de ce recueil de pensées. Devenu un classique de la philosophie stoïcienne, dans la droite ligne d'Epictète - qu'il cite d'ailleurs - celui qui fut empereur romain (entre 170 et 180 apr. J. -C.) et philosophe nous offre ses sages réflexions sur l'art de garder l'esprit calme, du non-jugement, de l'acceptation réelle, de la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Marc-Aurèle nous délivre un message de sagesse sur nombre de sujets touchant l'humain à travers les âges (réputation, deuil, souffrance, émotions...) dessinant peu à peu tout un art de vivre.