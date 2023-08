Le Coq-Héron N° 253, août 2023 : La psychanalyse selon Françoise Dolto et Sophie Morgenstern

Françoise Dolto, personnalitéaussi forte que complexe, a marqué profondément les psychanalystes de son temps ainsi que ceux qui s'intéressaient de près ou de loin à la psychanalyse mais aussi le "public" à qui elle ne dédaignait pas de s'adresser. Elle a donc transmis au plus grand nombre dans différents dispositifs son expérience vivante de l'écoute de l'inconscient dans le cadre du transfert. Ce numéro réunira des textes qui illustrent ses trouvailles et leurs prolongements, d'une part les concepts majeurs qu'elle a forgés pour penser sa clinique, image inconsciente du corps et castrations symboligènes, ensuite les thèmes qu'elle n'a pas inventés mais auxquels elle a donné une vision et une interprétation qui les ont profondément renouvelés : notammentl'interditde l'inceste et la sexualité féminine. Enfin plusieurs textes illustreront en quoi le dispositifMaison Verte, dont le succès peut être qualifié d'international, est particulièrement opérant et ne pouvait être inventé que par une psychanalyste qui ne refusait pas, bien au contraire, de se penser aussi dans la Cité.