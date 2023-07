Renseignement et espionnage pendant la Première Guerre Mondiale

La Première Guerre mondiale, premier conflit de l'ère industrielle, se caractérise par des conditions nouvelles : l'ampleur de l'affrontement, le gigantisme des armées, la diversité des théâtres d'opération terrestres et maritimes ou encore les multiples progrès techniques. Tous ces éléments décuplent les besoins en informations des gouvernements et des états-majors. Aussi, les services de renseignement des puissances belligérantes vont connaitre un développement considérable à partir de 1914. Afin d'offrir aux lecteurs une couverture complète de la guerre secrète pendant le premier conflit mondial, cet ouvrage couvre une douzaine de thèmes. - En premier lieu, les appareils de renseignement français, britannique, allemand, italien, américain et turcs sont présentés, ainsi que ceux des pays neutres qui ne sont pas épargnés par la guerre. - En second lieu, les grandes évolutions en matière de renseignement observées : développement des interceptions et de la cryptographie, du renseignement aérien et économique, institutionnalisation de la propagande et de l'action psychologique, rôle important joué par les femmes dans la guerre de l'ombre, etc. Ces nouveaux registres de la guerre, n'ont cessé de voir leur rôle se renforcer depuis, jusqu'à occuper un rôle majeur dans les conflits modernes. Les auteurs dressent ainsi un tableau très riche du renseignement humain et technique et des opérations de subversion d'influence ou de sabotage au cours du conflit.