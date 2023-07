L'homme est un être philosophique

Ce texte est né de la manifestation du 11 janvier 2015, au cours de laquelle les masses françaises proclamèrent leur adhésion à un contrat social philosophique fondé sur quelques principes essentiels : la liberté d'expression, la démocratie, la tolérance, la laïcité, la volonté de vivre ensemble, la lutte contre la barbarie. Des exemplaires du Traité sur la tolérance de Voltaire furent même déposés au pied de la statue de la République, à Paris. La thèse ici défendue est que la plupart des sociétés seraient fondées avant tout sur des idées collectives philosophiques, et non sur des bases matérielles, en particulier économiques. Il n'y a pas de différence de nature entre les idées philosophiques collectives et les idées émises par les philosophes. Cela explique que ceux-ci puissent analyser les idées des groupes sociaux, en tirer des théories, et que Platon, Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Marx ou Nietzsche aient pu influencer massivement des sociétés humaines. Que les idées philosophiques soient vraies et morales, ou fausses et immorales, en elles se joue le destin de l'humanité.