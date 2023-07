Le temps, supérieur à l'espace ?. Conversation avec le pape François et le rabbi Abraham Joshua Heschel

"[... ] the overall theme of the conference, Time is Greater Than Space - Le temps est supérieur à l'espace, involves an attempt to achieve an understanding of the relationship between the concepts of "time" and "space", and their relative importance in thinking about God and God's relationship with humans". (Ira Robinson) "[... ] en transformant la pensée d'Heschel en "principe" d'action, et très vraisemblablement en mobilisant également la théologie de l'espérance de Moltmann, le pape François révèle un génie incomparable, une sagesse pratique chaque fois plus rare" (Angelo Cardita) "[... ] les articles qui suivent illustrent avec brio l'ampleur et la pertinence des liens unissant le judaïsme et le christianisme autour de la question qui émerge de l'entrée en conversation avec deux de leurs éminents penseurs, rabbi Heschel et le pape François : le temps sera-t-il supérieur à l'espace ? " (Guy Bonneau)