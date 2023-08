Le musée Toulouse-Lautrec

Venir au musée Toulouse-Lautrec, c'est découvrir un cadre prestigieux : le Palais de la Berbie, classé monument historique et l'un des deux monuments majeurs de la cité épiscopale d'Albi, inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco. Grâce aux dons de la famille d'Henri de Toulouse-Lautrec, le musée réunit la plus importante collection publique au monde consacrée au célèbre peintre albigeois. Des collections d'Art ancien forme le premier fonds du musée, avec des oeuvres de Francesco Guardi et de Georges de la Tour et une collection impressionnante de la première moitié du XIXe siècle et d'art moderne, alimentée par des artistes nationaux et régionaux, de Matisse à Cavaillès, vient la compléter dans un cadre exceptionnel. Ce guide, doté d'une belle iconographie, donne au visiteur les clés pour comprendre l'histoire, les mouvements artistiques et la richesse de la vision des artistes exposés au musée et de s'immerger dans les collections. Le guide incontournable pour comprendre deux siècles de création artistique à Albi, en Occitanie et dans le monde !