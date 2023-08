Hypersensibles - Apprendre à s'aimer soi-même pour être heureux

Vous en avez assez de vous entendre dire que vous prenez la vie trop à coeur ? Si vous faites partie des personnes hautement sensibles, il est normal que vous ne preniez pas les choses à la légère. Etre sensible ou hautement sensible est à la fois un handicap et un cadeau. Ce livre va vous aider, grâce à de nombreux exemples, à vivre votre hypersensibilité au quotidien avec sérénité pour trouver la force d'être vous-même. Un questionnaire détaillé vous aidera à évaluer votre sensibilité pour trouver les solutions les mieux adaptées. Grâce à des exercices pratiques et aux nombreuses activités proposées par l'auteure, vous apprendrez à mieux gérer vos émotions pour transformer votre hypersensibilité en une force et accéder au bien-être. Des conseils, des solutions pour faire de l'hypersensibilité un don et non plus une limite.