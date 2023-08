L'oracle des muses

Rejoignez le cercle des muses et de ses 4 gardiennes Découvrez les quatre grandes lignées des Muses - les Nymphes, les Lunaires, les Magiciennes et les Divines -, qui vous offrent leur précieux héritage. Chacune distille sa sagesse souveraine et les codes du féminin sacré, pour vous reconnecter à votre Moi divin et recevoir une inspiration éclairée pour votre vie. Les 43 cartes de cet oracle, superbement illustrées, vous initient à la magie des cycles, de la wicca, des chakras, ainsi qu'à de puissants rituels énergétiques. Vous pourrez renouer avec vous-même, rêver sans limites, vous ouvrir à l'amour, transmuter vos ombres, et vous reconnecter à l'essence du féminin.