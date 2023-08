Rituels magiques et écolo pour la maison

Enchante ton quotidien et crée tes propres rituels pour une vie pleine de magie avec ce livre pop et coloré rempli de magnifiques illustrations ! Des livres de sorcellerie avec des rituels expliqués pas à pas il y en a des tas mais que valent-ils vraiment ? Avec ce livre, je te propose de comprendre les bases de la magie pour créer la tienne. Pas de fausses promesses, non ta vie ne pas peut-être pas changer en un instant, tu ne vas peut-être pas retrouver l'amour perdu, ni devenir un grand sage. Mais tu vas apprendre à faire toi-même ton savon, tes produits ménagers, tes sels de bain, etc. , avec des ingrédients naturels, et aussi à te reconnecter à ta magie intérieure pour être plus inspiré rendre ton quotidien Funky et magique ! Sors ton balai et ton chaudron, c'est parti !