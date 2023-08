Neuvaine au saint Curé d'Ars

Plongez-vous dans cette neuvaine de prière dédiée au célèbre curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859), et laissez-vous guider par ses enseignements et sa sainteté de vie. Saint Jean-Marie Vianney, patrons des prêtres, est un modèle pour tous ceux qui cherchent à grandir dans leur vie spirituelle. Il a consacré sa vie à la prière et au service de Dieu, et est devenu célèbre pour sa capacité à guider les âmes vers la confession et la conversion. Au cours de cette neuvaine de prière, nous allons invoquer l'intercession de Saint Jean-Marie Vianney pour qu'il nous aide à grandir dans notre foi, et pour qu'il accompagne de nombreuses vocations données par Dieu à son Eglise. Cette neuvaine bénéficiera d'une visibilité importante, car elle sera également promue en ligne auprès des centaines de milliers d'abonnés des services de l'association Marie de Nazareth. Père Frédéric Vollaud, ancien chapelain au sanctuaire d'Ars.