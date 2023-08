Neuvaine à Saint Padre Pio

Saint extraordinaire, Padre Pio (1887-1968) a été canonisé en 2002 par Jean-Paul II, qui a souligné sa piété et les miracles qui ont émaillé son parcours. Au cours de cette neuvaine de prière, nous allons prier pour l'intercession de Padre Pio, en demandant tout spécialement sa protection et sa guérison. Nous allons également méditer sur sa vie et ses enseignements, pour apprendre à son exemple à imiter ses vertus dans notre propre vie. Cette neuvaine bénéficiera d'une visibilité importante, car elle sera également promue en ligne auprès des centaines de milliers d'abonnés des services de l'association Marie de Nazareth. AUTEUR Gino Testa est le représentant des groupes de Prière Padre Pio en France. Il intervient notamment sur Radio Maria pour l'enregistrement d'émissions consacrées à Padre Pio et organise des événements autour de la relique de Padre Pio.