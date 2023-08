Agenda des Semeuses de Lumière. Influences célestes - Ronde mystique - Sagesses fécondes, Edition 2024

Sur le chemin de votre puissance Vivez chaque jour en connexion avec votre nature sauvage, votre magie intérieure, pour mieux vous révéler, vous mouvoir et vous exprimer dans une joie authentique et puissante. Telle est l'intention de cet agenda 2024 des Semeuses de Lumière. Tel un guide, vous découvrirez à chaque page une intention, une énergie différente qui se révèle à vous, une part de votre personnalité, de vos défi s ou encore de vos blessures... Tout cela pour mieux déployer vos énergies créatrices. Car, vibrer aux rythmes de la nature et des saisons, c'est écouter, ressentir et agir en synergie avec votre nature profonde. Ainsi, vous vous éveillez à votre essence vraie et vous entrez dans votre pleine puissance d'âme incarnée.