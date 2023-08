L'anatomie pour les artistes 3D. Illustrateurs, character designers et animateurs 3D

Un guide de l'anatomie humaine pour les artistes 3D d'aujourd'hui qui transmet les bases, à la fois théoriques et pratiques. Un guide essentiel pour la sculpture de l'anatomie humaine. Il contient tout ce que l'artiste 3D d'aujourd'hui a besoin de savoir pour s'attaquer à la tâche difficile de recréer la forme humaine en 3D, pas seulement numérique. En commençant par l'utilisation de références 2D et en passant à la sculpture 3D pratique et avancée - y compris la topologie - le livre couvre toutes les étapes de la création de toutes sortes de figures masculines et féminines. Présentant des artistes reconnus tels que Chris Legaspi et Mario Anger, L'Anatomie pour les artistes 3D présente également plusieurs réalisations pour un aperçu didactique et approfondi du processus de sculpture 3D, montrant comment la forme humaine archétypale peut être adaptée à n'importe quel personnage.