Tiffany family - 365 jours gourmands

Mon carnet de cuisine pour manger du " Mon carnet de cuisine pour manger du " fait maison fait maison " tous les jours avec mes filles. Les petits plats préférés de mes minis ; tous mes conseils et astuces pour cuisiner tous les soirs sans être de corvée et s'alléger la tête ! On va ruser avec les légumes, réduire le sucre, se simplifier au max les timings de préparation, faire découvrir (et apprécier ! ) les fruits et légumes de saison aux plus petits (et aussi faire de sacrées économies), cuisiner des choses à l'avance, retrouver du temps pour prendre son temps tous ensemble. Au menu, ma fameuse recette des Pitch(r) maison, des pancakes aux épinards, la quiche thon-mozza, la feta au four, les gaufres de spaghettis, les cheese naans maison... Yummy ! + Plus de 120 recettes astucieuses qui plaisent aux petits comme aux grands. + En bonus, on découvre " mon " batchcooking et la mise sous vide.