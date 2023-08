Windows 11 tout-en-un pour les Nuls. 2e édition

Le livre le plus complet sur Windows 11 est dans la collection Pour les Nuls 9 thématiques distinctes qui vous éviteront des heures de lecture fastidieuses et qui vous feront découvrir toutes les facettes de Windows 11 ! Avec Windows 11 Tout en 1 pour les Nuls, vous disposez des neuf sujets indispensables regroupés dans un livre unique. Chaque sujet spécifique de Windows 11 est décliné comme un livre à part entière avec index et table des matières indépendants. Vous pouvez, à mesure de vos besoins, lire la partie qui vous intéresse. Au programme : Les bases de Windows 11 Adapter Windows 11 à ses besoins Connexion Internet Naviguer avec Internet Explorer Photo, vidéo et musique Connecter des périphériques Créer un réseau domestique Dépanner le système et le matériel