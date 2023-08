Jacki est sage, c'est d'abord le récit d'une enfance bouleversante. Celle d'un enfant caché, dont le père disparaît à Auschwitz, celle d'un petit garçon couvé par sa mère. Jacki est sage, c'est un récit tout en délicatesse. Des détails qui émergent du silence, des moments magiques ou dérisoires, des "je me souviens" partagés. Jacki est sage, c'est une vie en fragments, tendres, cocasses et parfois crus, l'histoire d'un philosophe-artiste, d'un "professeur d'incertitude" doublé d'un éternel amoureux. Jacki est sage, c'est un texte sans temps mort, écrit dans une langue simple et belle, où l'on glisse sans cesse de l'humour à l'émotion. Jacques Sojcher est professeur émérite de philosophie à l'Université Libre de Bruxelles. Il est l'auteur de nombreux recueils de poésie chez Fata Morgana et d'essais comme La Démarche poétique, Esthétique de Nietzsche, Paul Delvaux ou la passion puérile. Jacki est sage est son premier roman.