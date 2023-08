Finance - Énoncé. UE 2 du DSCG

Avec une quarantaine de cas, cet ouvrage aborde l'intégralité du programme : - la valeur ; - le diagnostic financier approfondi portant sur l'analyse financière et l'analyse extra-financière ; - l'évaluation de l'entreprise par l'approche comparative, les flux, et les autres approches (patrimoniale et financière entre autres) ; - l'investissement, le financement, la trésorerie ; - l'ingénierie financière.