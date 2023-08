Le dernier des ainés

Lynesse Quatrième Fille, princesse de Praimesite, n'ignore rien de la légende : le grand Nyrgoth l'Aîné a jadis usé de ses pouvoirs pour libérer le royaume du terrible Ulmoth. Aussi, quand un redoutable démon voleur d'esprits apparaît dans l'Ordibois, Lyn n'a guère le choix : il lui faut aller requérir l'aide du sorcier, au nom du pacte qui lie ce dernier à la famille royale depuis trois générations. Or, Nyrgoth, de son nom véritable Nyr Illim Tevitch, n'est autre qu'un anthropologue terrien venu sur la lointaine planète Sophos 4 à seules fin d'études - en toute discrétion, et sans interférer. Une règle d'or qu'il a déjà brisée du temps d'Astresse, la grand-mère de Lyn. Acceptera-t-il de sauver une nouvelle fois ce monde, quitte à bafouer les lois qui lui sont imposées ? Et quand bien même, pourra-t-il seulement vaincre le démon en question ? Entre devoir et morale, la rencontre de ces deux êtres inconciliables pourrait bien changer l'ordre des choses...