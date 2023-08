Pourquoi mon lapin fait-il ça ?

Le premier livre qui décrypte le langage du lapin, jusque dans ses comportements les plus farfelus ou étonnants. Un indispensable qui permettra aux très nombreux fans de lapin de vivre en harmonie avec ce petit animal, le 3e animal de compagnie préféré des Français. Grand communicant, le lapin reste souvent mal compris... Pourquoi tape-t-il de la patte, pousse-t-il du museau ? Pourquoi grignote-t-il les meubles ou les câbles électriques ? Ce livre écrit par deux passionnées nous donne toutes les clés pour décrypter son comportement, le comprendre et mieux vivre avec lui. Car ce compagnon vif, surprenant et terriblement attachant possède de nombreuses facettes, parfois facétieuses ou excentriques, mais aussi un langage bien à lui. Apprendre à le décoder, c'est prendre correctement en compte ses besoins et son caractère et se donner toutes les chances d'avoir un lapin heureux et épanoui !