J'apprends à toiletter mon chien

Le premier livre qui nous apprend à toiletter nous-même notre chien. Les conseils d'une toiletteuse professionnelle avec de nombreux pas à pas. Un livre utile, aussi pour faire des économies. Si une bonne hygiène est nécessaire à la santé morale et physique du chien, le toilettage a aussi des vertus éducatives et permet de développer un lien de confiance entre le chien et son maître. C'est pourquoi il faut habituer le chien dès son plus jeune âge à ce rituel de soins. Faire toiletter son chien par un professionnel, c'est un budget ! S'il est difficile de se passer des gestes professionnels d'un toiletteur, on peut en revanche, à condition de connaître les caractéristiques de poil propres à chaque type de chien (poils durs, laineux...) et de maîtriser les bons gestes, toiletter son compagnon à la maison entre 2 séances. Outre le nettoyage des dents, des yeux, des oreilles et des pattes (ongles, coussinets), Karine Dumay explique de façon simple et très claire, photos à l'appui, comment procéder selon la race de son chien. Suivez les conseils d'une toiletteuse professionnelle pas à pas !