Olangar - Histoires au crépuscule. Histoires au crépuscule

Les elfes prétendent que parler peut libérer une âme tourmentée. Et tourmentée, Evyna l'est plus que tout. Au royaume d'Olangar, sur la route de Frontenac, où elle espère venger la mort de son frère, la jeune noble avance dans un mutisme qui inquiète ses compagnons de voyage, Silja et Torgend. Alors, autour d'un feu de camp, les langues se délient. Evyna raconte l'invasion des Orcs en Enguerrand. Puis, bien plus tard, l'enquête qu'elle a menée avec son frère suite à l'attaque meurtrière d'un convoi de ravitaillement. Mais avant cela, Silja révèle une histoire cachée, celle d'Afrun et des enfants disparus d'Husevik, tandis que Torgend voit ressurgir ses propres fantômes du passé. Histoires au crépuscule offre une merveilleuse porte d'entrée dans la saga Olangar. Quant aux lecteurs familiers, ils se réjouiront de retrouver les personnages forts et attachants dont ils ont suivi les aventures dans la série originale, mais aussi, et surtout, les héros secondaires qui font la richesse de cet univers de fantasy hors du commun.