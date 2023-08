Le roi Titi et le roi Tutu - Livre CD MP3 Braille et Gros ca. Livre CD MP3 Braille et Gros caractères

Au début, c'est tout simple. Le roi Titi a un tutu et le roi Tutu a un titi. Mais le titi du roi Tutu vole le tutu du roi Titi. Le roi Titi n'a plus de tutu et le roi Tutu a un titi a tutu et tout se complique. Le titi du roi Tutu s'enfuie avec le tutu du roi Titi et les deux rois font intervenir un toutou et une tata. Plaisir des yeux et des oreilles, le roi Titi et le roi Tutu, c'est du Raymond Devos pour les petits. Ils se régaleront à se perdre, et à se chercher, dans les méandres de ses allitérations.