C'est ainsi qu'ils comprirent

Paris, juin 2024. A quelques semaines des Jeux olympiques, un nombre anormalement élevé de suicides dans la capitale conduit rapidement la direction régionale de la police judiciaire à charger la commandante Claire Mirande et son groupe de l'enquête. Aux Etats-Unis, dans une petite ville perdue de l'Iowa, à Ottumwa, un éleveur de porcs, Mark Schroeder, mène une vie difficile, tant sur le plan familial que professionnel. Plus au sud, au Texas, un jeune chercheur de l'industrie pharmaceutique vétérinaire, Nicholas Barrel, est injustement licencié. A Hambourg, deux jeunes islamistes prétendent lutter contre l'islamophobie en préparant un attentat. Et si tous ces événements étaient reliés entre eux et allaient changer non moins que l'avenir de l'humanité ?