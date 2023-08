Lui et moi. Entretiens spirituels. Tome 5

Voici le journal spirituel de Gabriel Bossis entre les années 1941-1948 - Texte intégral du journal original - un livre de méditations et de prières pour la vie quotidienne. C'est à travers le vaste univers que le journal de cette femme du monde se couvre de notations spirituelles. Sur toutes les routes de France et bien au-delà, de Montréal à Alger, de Rome à Québec, de Kairouan à Palerme, en chemin de fer, en car, sur le paquebot, dans le métro comme au théâtre. Lui, le Divin Compagnon demeure toujours présent à une âme attentive qui se recueille et l'écoute, malgré les mille distractions auxquelles elle est exposée. Si Ceux qui voyagent beaucoup se sanctifient rarement, au dire de l'auteur de l'imitation, la conversation entre Lui et moi apparaît comme une exception à la règle. Mgr Villepelet, évêque de Nantes