Lui et moi. Entretiens spirituels. Tome 2

Voici le journal spirituel de Gabrielle Bossis entre les années 1936-1949 - Texte intégral du journal original - Un livre de méditations et de prières pour la vie quotidienne. Le journal de cette femme du monde se couvre de notations spirituelles. Mgr Villepelet, évêque de Nantes. Ca sont des paroles intérieures, perçues par une âme comme venant du Christ, et notées par elle au plus tôt. point d'apparitions d'ailleurs, ni d'audition externe, tout se passe au-delà du monde des sens, en une région plus profonde. Alphonse de Parvillez, S. J.