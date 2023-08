Lui et moi. Entretiens spirituels. Tome 1

Voici le journal spirituel de Gabrielle Bossis entre les années 1936-1948 - Texte intégral du journal original - un livre de méditations et de prières pour la vie quotidienne. Il n'est pas question seulement de causerie avec Dieu, de recueillement. Toute une direction spirituelle se précise peu à peu, qui prévoit les principales difficultés de la vie chrétienne, oriente l'âme vers les vertus fondamentales, l'encourage à tenter les efforts décisifs. Alphonse de Parvillez, S. j. Ce qui m'y a le plus frappé, c'est le progrès spirituel que l'on peut suivre au cours de ces notes. Au début, un tendresse prévenante éveille l'amour et l'appelle, puis la direction du Seigneur se fait plus pressante et plus exigeante, en fin l'amour entraîne à une vie de plus en plus profonde, oublieuse de soi, avide d'une union éternelle. Jules Lebreton, S. J. , ancien doyen de la faculté de théologie à l'institut catholique de Paris.