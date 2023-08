Ces histoires courtes ont été publiées dans les années 1970 dans les pages du célèbre magazine de manga d'avant-garde Garo (qui révèlera Shigeru Mizuki, Yoshiharu Tsuge ou Seiichi Hayashi...). Inspirées par l'enfance de l'auteur dans un petit village de bord de mer au sud de la péninsule de Bôsô, les histoires d'Anzai Mizumaru s'attachent à retranscrire un moment fugace, le passage à l'âge adulte. Une période de transition et de flottement incarnée par la couleur bleue du ciel nocturne, juste avant le naissance de l'aube. Entre chroniques nostalgiques et instantanés poétiques, Anzai Mizumaru s'inspire de ses souvenirs pour évoquer l'atmosphère moite du village portuaire dans lequel il a grandit. La naissance de nouvelles émotions, les tourments de l'amour, les coutumes folkloriques ou encore la passion naissante du dessin sont autant de nuances ajoutées à sa palette onirique. Avec un trait plein de douceur et de sensibilité, Mizumaru invite le lecteur à se connecter à ses propres expériences et à ressentir les sentiments délicats qui accompagne la transition vers l'adolescence. Une "période bleue" bercée de sensations éphémères et précieuses, évoquée avec épure à la manière d'un recueil de haïkus.