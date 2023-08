La cellule fantôme. Tome 2

2115. Erik Cuervo est, d'une certaine manière, un parfait produit de son époque. Violent et désabusé, cet ex-mercenaire n'a plus foi en rien. Il cherche juste à survivre et à se faire oublier, pendant que le monde tombe lentement en ruine autour de lui. Seulement, trop de gens puissants veulent sa peau et personne n'est prêt à l'aider à disparaître. Il n'a dans ces conditions pas d'autre choix que d'accepter l'offre de la mystérieuse Mélyssa Faust. Le prix pour effacer son passé : entrer au service de l'organisation clandestine qu'elle dirige et devenir ainsi l'agent de terrain de la Cellule Fantôme. Le job est dans ses cordes, il consiste à sécuriser la récupération de technologies cachées et à neutraliser ceux qui voudraient en user à mauvais escient. Rien que Cuervo ne puisse gérer. Enfin, c'est du moins ce qu'il croit. Sa première mission va le détromper et lui faire découvrir qu'il existe des zones d'ombre dans lesquelles les limites entre la science, la croyance et l'irrationnel deviennent floues. Des profondeurs sombres au coeur desquelles se tapissent des choses bien plus dangereuses et étranges que tout ce qu'il peut imaginer.