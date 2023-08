L'écoconception pour les graphistes

Notre époque présente aux concepteurs un défi majeur : celui de la création éco-responsable. En tant que graphiste, vous devez aujourd'hui prendre en compte au quotidien de nouveaux objectifs et de nouvelles manières de créer. L'enjeu est de taille, il faut adapter le métier de designer graphique aux impératifs environnementaux et à l'urgence climatique. Un design graphique pensé seulement pour faire beau, ou pour vendre, n'est plus d'actualité. Lucile Quero vous propose dans cet ouvrage d'adopter une approche systémique et progressive pour limiter l'impact de vos créations sur la planète. En vous accompagnant pas à pas, elle vous livre des conseils et des outils dans les domaines suivants : - choix des matériaux d'impression ; - sélection de typographies ; - travail des couleurs et de l'encre ; - finitions. Ce livre pratique a été conçu pour accompagner tous les professionnels, étudiants et enseignants de la création graphique et de la communication visuelle. Il intéressera également les personnes qui travaillent dans la RSE, le développement durable ou le marketing, et qui doivent fréquemment produire des supports graphiques.