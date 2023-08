Alors que la peste menace, Fidelma est appelée à l'aide pour résoudre un meurtre inexplicable. A l'approche de la fête annuelle de Beltaine, le conseil des sept principaux princes Eóghanacht doit se réunir pour entériner les décisions prises par le roi Colgú. Alors qu'on attend à Cashel les représentants des différentes régions du royaume en vue des célébrations, on découvre le cadavre du Gardien de l'épée. Pour quelle raison l'a-t-on assassiné, puisque la précieuse épée est toujours là ? Dès le début de son enquête, Fidelma se heurte à l'attitude condescendante du frère Laig, le nouveau médecin de la forteresse, et au zèle intransigeant du frère Fidach, le chapelain récemment nommé. Comme si cela ne suffisait pas, il faut ménager la susceptibilité des princes eux-mêmes. Tandis que le mystère entourant le meurtre ne fait que s'épaissir, une nouvelle terrifiante parvient à la cour : la peste serait de retour... Chez les nobles comme chez les gens du peuple, la panique est difficile à contrôler et réveille les plus bas instincts. Infatigable, Fidelma poursuit ses investigations en s'appuyant sur les maigres indices qu'elle parvient à rassembler. De nouveaux assassinats sont perpétrés et la vie de Fidelma est menacée. Aidée par son époux Eadulf, par ses fidèles amis du Collier d'or et par le jeune bibliothécaire, la dálaigh ne pourra venir à bout de cette enquête épineuse qu'en perçant le secret de l'épée.