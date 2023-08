Le but. Un processus de progrès permanent

Cette édition du best-seller mondial Le But s'ouvre sur un texte inédit signé Eliyahu M. Goldratt. Peu avant son décès en 2011, l'auteur a voulu donner un éclairage nouveau et décisif sur les conditions de réussite de la mise en oeuvre de sa célèbre Théorie des Contraintes. Dans ce texte, "Debout sur les épaules des géants" , il explique que toutes les entreprises sont différentes, et que c'est sur les règles sous-jacentes à l'environnement de l'entreprise qu'il faut s'appuyer pour relever le défi du progrès permanent. Les dix millions de lecteurs qui ont lu Le But savent que ce roman remet en cause tout ce que nous avons appris en matière de gestion et place au centre de son intrigue la recherche permanente de progrès et d'équilibre. Si Le But n'a pas pris une ride, c'est que son auteur Eliyahu M. Goldratt s'est attaché à le remettre à jour en permanence et qu'il est attentif à toutes les évolutions qui marquent le monde de l'entreprise. Dans cette version, l'auteur propose, entre autres, des témoignages convaincants d'entrepreneurs ayant mis en oeuvre la Théorie des Contraintes et obtenu des résultats impressionnants. Sous la forme d'un véritable roman, Eliyahu M. Goldratt incite les managers à se poser les bonnes questions et à constater que, bien souvent, les réponses mettent à mal ce qu'ils tenaient pour des évidences depuis des années. La meilleure de ces questions étant sans doute : "Quel est le but de votre entreprise ? " . Si les réponses surprennent, elles sont aussi génératrices de progrès continu et d'une prise de conscience qui, si elle est durable, pourrait bien faire partie des plus précieux secrets de la réussite.