Réussir l'audit des processus. Le nouveau parcours de l'auditeur

Avec ce livre, l'audit n'aura plus aucun secret pour vous ! Les récentes évolutions des normes ISO QSE ont métamorphosé le quotidien des auditeurs. En effet, les audits précédemment basés sur le contrôle de la conformité se sont transformés, et sont désormais tournés vers l'évaluation de la réponse de l'entreprise aux exigences. Les évolutions fortes et rapides des éléments de contexte poussent désormais l'auditeur à repenser son positionnement. La prise de connaissance des enjeux, résultant de l'analyse du contexte, va guider l'auditeur dans son parcours à l'intérieur du système de management de l'entreprise. Cette prise de conscience est essentielle pour le métier. Dans cet ouvrage, véritable guide du terrain, l'auteur partage les découvertes faites lors de ses expériences immersives en tant qu'auditeur : -Il retranscrit les questions qui l'ont assailli durant ses visites, ses rencontres et ses investigations. -Il transmet les situations, les modèles ou les exemples auxquels le système de management a apporté des réponses. -Il propose une synthèse prenant des points de repère récurrents au sein de l'entreprise pour guider l'auditeur dans son nouveau parcours. Les thèmes abordés sont variés et systématiquement agrémentés de références d'actualité, normatives et réglementaires qui élargissent le domaine de réflexion du lecteur. Cet ouvrage propose les sujets qui concernent tous les référentiels puisque le besoin d'en comprendre la dimension est la même en qualité, sécurité ou environnement. C'est l'outil parfait pour l'auditeur d'aujourd'hui !