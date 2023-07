Département des crimes vampiriques Tome 4 : Comment sauver un humain

River Quand je rencontre Bentley DeGray, je suis au fond du gouffre. Peu importe à quel point je me bats, mon passé ne cesse de me rattraper. Bentley me fait rire, m'intéresse et m'aime, mais quel sens attribuer à tout cela alors que je vis dans le mensonge ? Les choses se compliquent quand je découvre qu'il fait partie du Département des Crimes Vampiriques, l'organisation qui cherche des réponses aux enlèvements de vampires importants. La même organisation qui se dresse sur mon chemin. Empêtré dans ce rôle qu'on m'a forcé à jouer, le temps qui m'est imparti est compté, mais je sais que je me serais déjà noyé sans Bentley pour me soutenir. Bentley Nous devons faire face à quelque chose de si complexe que nous ne savons pas à qui nous pouvons faire confiance, même au sein du DCV. River me donne l'impression que chaque jour vaut la peine d'être vécu et apprécié, que je ne suis pas seul. Je ne peux imaginer ma vie sans lui. Mais si je veux le garder à mes côtés, je vais devoir faire tout mon possible pour l'aider afin que la flamme de notre amour ne s'éteigne pas avant d'avoir pris. Comment sauver un humain contient : une chatte qui montre son affection sans faire couler (trop) de sang, des projets artistiques un peu... sommaires, le tour en "taureau" le plus décevant qui soit, et des vampires appartenant potentiellement à la mafia. #Vampires #Mystère #MM #Romance #Humour #Détectives "Comment sauver un humain était drôle et doux, ridicule et tendre, et j'en ai adoré chaque page ! " Shannon, lectrice Goodreads "Bentley et River me font mourir de rire. J'adore l'humour d'Alice Winters et sa plume est au top dans ce roman ! " Ben Howard, lecteur Goodreads "Un autre très bon tome dans une série très sympa ! Winters réussit très bien à nous surprendre et à créer une histoire intense qui trouve très bien sa place dans cette série. Je recommande les yeux fermés ! " blog Joyfully Jay