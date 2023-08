Mes copains, les maths et moi

Le roman BD qui va révolutionner notre vision des maths ! Ras-le-bol des cours de maths traditionnels ! 22 enfants de CM2 ont convaincu leurs enseignants : chaque semaine, un d'entre eux posera une question de maths en relation avec sa vie personnelle. Comment gagner à n'importe quel jeu ? Peut-on prendre un bain de larmes ? Comment préparer un dessert pour 7 personnes ? Et bien d'autres questions ! Chiara, Mano, Ahmed, Clément et les autres vont découvrir que les maths font partie de leur vie et qui sait, leur permettront de résoudre bien d'autres problèmes... Les maths, dans la vie, finalement c'est bien utile, et pas si difficile ! Un roman BD plein d'humour qui met en scène le problème de maths, dès 9 ans.