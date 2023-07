Rachel Morgan Tome 2 : Le bon, la brute et le mort-vivant

Les vampires et les démons, je gère. Mais les tueurs en série ? Très peu pour moi. Après avoir racheté sa liberté auprès de son ancien employeur, Rachel Morgan, sorcière sexy et chasseuse de primes maintenant indépendante, rôde dans les rues de Cincinnati à la recherche des créatures criminelles de la nuit. Quand la police humaine lui demande d'enquêter sur une affaire de meurtres, Rachel est tentée de refuser, car elle pourrait être liée à Trent Kalamack, avec qui elle a un passif notoire. Mais, dans la mesure où le coupable possède des goûts très précis et s'en prend aux experts en magie noire, la nécessité l'emporte sur la méfiance et Rachel se lance à la poursuite d'un tueur en série redoutable, secondée de ses fidèles acolytes, le pixie Jenks et sa colocataire vampire Ivy. Mais, cette fois-ci, Rachel aura de la chance si elle s'en tire en un seul morceau. #UrbanFantasy #Sorcière #Vampire #ChasseuseDePrimes #Magie