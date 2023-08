Être bien pour apprendre - Accueillir et enseigner TPS et PS

Etre bien pour apprendre - Accueillir et enseigner en TPS et PS vous donne toutes les clés pour relever les défis de la 1re année de scolarisation ! Le guide de l'enseignant Un accompagnement accessible et concret pour : s'approprier les enjeux de la 1re année d'école grâce à des repères théoriques et des témoignages ; programmer les apprentissages et organiser l'année dans le respect du rythme de l'enfant ; développer au quotidien les trois piliers : Langage, Autonomie et Socialisation des élèves avec des ateliers, des activités pas à pas et des astuces terrain. Les ressources Le matériel collectif : 32 cartes illustrées pour mener des activités autour des besoins, des émotions et des règles de vie. Les outils pour l'enseignant disponibles en téléchargement : fiches de préparation, observables, programmations, etc.