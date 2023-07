Neuvaine à Marie Reine des Coeurs

Pendant neuf jours, invoquons la Mère de Dieu et lui demander de nous accompagner sur notre chemin spirituel ! Marie est la Reine des Coeurs, car elle est la mère de Jésus-Christ, le Roi de l'Univers. Elle est celle qui nous guide vers son Fils et nous montre le chemin de l'amour et de la compassion. Elle est notre mère céleste qui veille sur nous et nous protège de tout mal. Au cours de cette neuvaine, nous allons nous concentrer sur différentes intentions de prière, en invoquant la Vierge Marie pour qu'elle nous aide dans nos attentes concrètes, matérielles, et spirituelles. Nous allons prier pour la paix dans le monde, pour la guérison de ceux qui souffrent, pour la protection de nos familles et pour le salut de nos âmes. Nous allons également réfléchir sur les vertus de la Vierge Marie, et cherchons à mieux discerner comment nous pouvons les imiter dans notre propre vie. Nous allons méditer sur sa foi, son humilité, sa douceur et sa patience, et grandir dans notre amour pour elle et pour son Fils. Cette neuvaine bénéficiera d'une visibilité importante, car elle sera également promue en ligne auprès des centaines de milliers d'abonnés des services de l'association Marie de Nazareth. AUTEUR Cette neuvaine a été rédigée par l'association des bienfaiteurs Marie-Reine-des-Coeurs, fondée à la demande d'Emma Curotte, qui a pour but de faire connaître la vraie dévotion à Marie selon saint Louis-Marie Grignion de Montfort et de soutenir la mission du sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs de Chertsey au Québec (Canada).