On a beaucoup écrit sur les tueurs en série américains et européens, mais saviez-vous que plus de 150 forcenés du meurtre ont frappé l'ex-Union soviétique au cours des 100 dernières années ? Surnommés "La créature de la nuit" , "L'étrangleur de l'Oural" ou "Le boucher de Balashikha" dans leur terre natale, ces assassins implacables surpassent bien souvent en horreur leurs homologues occidentaux. Ce livre retrace les parcours de 25 stakhanovistes du crime : incapables de contrôler leurs sombres fantasmes, ils ont sauvagement torturé, étranglé, poignardé et souillé leurs victimes de manière innommable. Illustré par plus de 200 photographies extraites des archives du KGB et des brigades criminelles des différents districts fédéraux de la "Mère Patrie" , Les tueurs en série russes vous emmène faire un voyage sanglant de la banlieue de Moscou aux terres gelées de Sibérie.