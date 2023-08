Bain de boue

La bauge, peut-être demain, après la catastrophe. Tout n'est que boue à perte de vue. Au centre, le refuge, où le Jardinier règne en maître sur deux castes : les pelleteux, chargés de repousser la boue, et les puterels, une cour de très jeunes hommes et femmes privilégiés mais à sa merci. Certains sont nés là et ne connaissent rien du monde extérieur. D'autres, plus rares, sont venus d'ailleurs, par-delà les ruines, et prétendent ne pas savoir pourquoi. Il en est ainsi de Lana et Rigal, qui, lassés de lutter contre la boue, coulée après coulée, ont décidé de fuir l'hostilité des lieux pour faire la route inverse. Flanqués du Puterel roux et de la Môme, sa jeune protégée, ils tentent d'échapper aux dangers de l'environnement et des hommes pour retrouver le chemin de la lumière. Au fil d'une narration tirée au cordeau, qui lève progressivement le voile sur le passé de ces personnages aussi énigmatiques qu'attachants, la dystopie prend peu à peu la forme d'une épopée flamboyante, portée par une langue d'une grande richesse et d'une formidable inventivité.