Démocratie : zone à défendre !

La démocratie est un combat. Nous l'avions oublié, dans l'euphorie de la chute du mur de Berlin. La montée en puissance de régimes illibéraux ou totalitaires et la guerre en Ukraine sont venus nous le rappeler. Devant le délitement de notre vie politique et les crises multiples qui sont devant nous, beaucoup commencent à penser qu'un pouvoir autoritaire serait la solution. Allons-nous préférer la liberté à la soumission ? C'est notre avenir qui est en jeu. Pour défendre la démocratie, il faut en revisiter les origines et les fondements, examiner les conditions de sa survie, en comprendre le mouvement profond. Le partage à voix égales de l'incertitude du monde - car c'est de cela qu'il s'agit -, exige de nous courage et détermination.