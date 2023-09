Seasons Tome 1 : Un automne pour te pardonner

Avocate en devenir, Camelia est passionneée de crimes non reésolus. Ca tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mysteérieusement. Le preésumeé coupable du meurtre, c'est lui. Lou McAllister. Le meilleur ami de Rory. Le garcon qui l'a humilieée il y a dix ans et qu'elle n'a jamais oublieé depuis. Camelia saisit cette chance pour reésoudre sa premiere enquete... et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours eéteé le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas a finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voila abandonneé par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne a pouvoir le sortir de la, c'est elle. Camelia O'Brien. La premiere victime de Rory. La fille qu'il a blesseée plus jeune et qui hante ses penseées depuis. Lou est pret a tout pour se faire pardonner ses peécheés... et repartir de zeéro.