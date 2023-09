Une histoire d'amour au seuil des années 1930 dans une Chine peuplée de brigands qui pillent villes et villages, tuent et torturent les populations. Un livre où la barbarie côtoie la bonté et la loyauté d'une galerie de personnages souvent miséreux autant qu'inoubliables.

"La Ville introuvable" raconte l'histoire d'amour entre Lin Xiangfu, un propriétaire terrien du nord de la Chine, et Xiaomei, une étrangère qu'il héberge. Après le départ précipité de son frère Aqiang pour Pékin, Xiaomei et Lin se rapprochent et se marient. Cependant, elle disparaît deux fois, la première après avoir volé une partie de la fortune de Lin, puis après la naissance de leur fille.

Désespéré, Lin part à sa recherche, mais ne trouve jamais la mystérieuse ville de Wencheng d'où elle prétend venir. Il s'installe finalement à Xizhen, où il mène une vie agitée avant de mourir tragiquement, sans jamais retrouver Xiaomei.