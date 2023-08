Après L'Amande, best-seller vendu dans 26 pays, Les Coquelicots signe le grand retour de Nedjma. Un roman transgressif et subversif qui brise tous les tabous de la sexualité féminine et masculine en terre musulmane. " Beaucoup pensent que les putes exagèrent à réclamer des prix exorbitants pour une pipe, une passe, une nuit. Je vous invite à passer une nuit dans un bordel arabe à vous faire mettre une carotte, un pieu ou une batte de baseball dans le cul ou, pire, dans le vagin. Sans aller jusque-là, j'ai vu des mecs se branler, se tortiller sur leur chaise, se fourrer des bouteilles, ahaner, gémir et niquer l'écran de leur ordinateur avec leur foutre juste à m'entendre débiter des conneries de psychanalyste : "Ta mère n'est pas gentille, hein ? ', "La bite de ton père était plus grosse que la tienne, sûr ! ', "Tu préfères mater que fourrer, mec ! ', "Tu adores te faire bastonner par la maîtresse à l'école, voyons ! ', "L'imam t'a enfilé jusqu'aux boulettes, c'est clair', etc. Des conneries à se rouler par terre de rire. Je me fais payer par mandat télégramme. Le mec m'envoie le code, j'ouvre la caméra et la boîte à jactance. Cinquante dinars par tête de pipe, cinq cents dinars par soirée les jours fastes. "