"L'Illuminatine produit la sensation de jouir tout à coup d'une vigilance à laquelle aucune intrigue ne résiste". Illuminatine : une drogue puissante qui a la particularité de faire saillir dans l'esprit du consommateur la vérité cachée, jusqu'à renverser tous les narratifs sur lesquels repose la société. Une véritable arme de guerre pour un groupe de survivalistes reclus dans un bunker au fin fond d'une forêt. En s'aventurant sur cette terra incognita, le narrateur de ce roman, qui s'est juré d'achever un livre sur lequel il travaille depuis des années, est certain de trouver parmi ces gourous de la paranoïa de quoi alimenter son projet. Mais dans un monde où la maladie du soupçon a remplacé l'esprit de révolte, comment ne pas passer de l'autre côté de la barrière ? Avec une impertinence ravageuse teintée de mélancolie, le premier roman de Simon Bentolila ausculte les névroses contemporaines et le repli d'une société obsédée par le complot et la conspiration.