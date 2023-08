Au temps des damnés et des bénis

Eniola est très grand pour son âge. A 16 ans il ressemble déjà à un homme. Depuis que son père a perdu son emploi, il passe ses journées à faire des courses pour le tailleur local, à collectionner les journaux, à mendier quand il le faut et à rêver d'un avenir meilleur. Wuraola, fille d'une riche famille, évolue dans une sphère privilégiée depuis toujours. A 28 ans, cette jeune médecin espère enfin contenter ses parents en épousant le fils d'un politicien en pleine ascension. En apparence, les vies d'Eniola et Wuraola semblent diamétralement opposées mais un jour, alors que des violences éclatent au coeur de Lagos, leurs trajectoires vont entrer en collision. Un puissant conte nigérian moderne dans lequel Ay ? `bámi Adébáy ? ` met en lumière le fossé entre les pauvres et les nantis... et la force de notre humanité commune.