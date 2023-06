Feux dans la plaine

Stanislas Kosinski, un ancien soldat, a traversé des épreuves traumatisantes lors de son service au Mali, où il a perdu la femme qu'il aimait. Ayant quitté l'armée, il a acheté un chalet situé sur soixante hectares de terres sauvages, au cœur d'un maquis vallonné, un endroit où il espérait trouver la paix et le silence, loin de toute intrusion. Désormais, son temps est partagé entre les travaux de réparation de sa maison, l'entretien d'un potager et l'observation attentive des plantes et des animaux qui peuplent cette montagne isolée.

Cependant, un jour, Stan découvre avec consternation qu'un sentier balisé en bleu traverse son terrain. Au même moment, une bergère nommée Mathilde s'installe avec son important troupeau dans une caravane à proximité. Alors qu'un conflit latent s'intensifie avec des chasseurs qui empiètent de plus en plus sur son espace privé, Stan se retrouve confronté à une situation encore plus alarmante lorsque, un soir, un groupe d'hommes armés fait irruption chez lui.